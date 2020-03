Disney ferme ses parcs en France et aux États-Unis

Disney a annoncé jeudi la fermeture de ses parcs d’attraction Disney World, en Floride, et Disneyland Paris à partir de dimanche et jusqu’à la fin du mois de mars. Le groupe avait déjà décidé un peu plus tôt jeudi de fermer le parc Disneyland à Anaheim, en Californie.

Le parc d’attractions Disneyland d’Anaheim, près de Los Angeles (Californie), avait annoncé jeudi qu’il allait fermer ses portes à partir du 14 mars et jusqu’à la fin du mois par principe de précaution contre le coronavirus. «Même si aucun cas de Covid-19 n’a été signalé à Disneyland Resort», le parc d’attractions de 40 hectares, l’un des plus connus et fréquentés au monde, a pris cette décision «dans l’intérêt de nos visiteurs et employés» et conformément aux préconisations du gouverneur de Californie, a expliqué un porte-parole.

La décision a finalement été prise de faire de même pour Disneyland Paris. Les hôtels des deux sites resteront en activité «jusqu’à nouvel ordre» mais le numéro un mondial du divertissement a également décidé de suspendre toutes ses croisières pour le mois de mars, a-t-il annoncé.