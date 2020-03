Devant le juge pour avoir fait l’amour devant les autres passagers d’un avion

Gemma et Philip risquent gros après s’être envoyés en l’air devant les autres passagers lors d’un vol reliant Manchester et la Tunisie.

Quelle mouche a donc piqué Gemma, 35 ans, et Philip, 38 ans ? L’été dernier, ce couple de Manchester s’est envolé avec Thomas Cook pour la Tunisie. Mais en plein vol, ils ont été pris d’une irrésistible envie de faire l’amour. Ce qu’ils ont fait… sans même quitter leur siège.

Le couple est accusé d’avoir commis « un acte contraire aux bonnes mœurs dans un lieu public en se comportant de manière indécente en présence d’autres passagers ». Leur procès aura lieu le mois prochain mais lors d’une audience préliminaire, ils ont tous les deux plaidé non coupables. Ils sont également accusés d’avoir été saouls à bord, ce qu’ils nient.

Gemma et Philip risquent gros pour avoir eu des relations sexuelles en plein vol et au milieu des autres passagers. En effet, ils encourent jusqu’à sept ans de prison pour atteinte aux bonnes mœurs et deux ans pour ivresse dans un avion.