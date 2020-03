Des marques belges et durables

Une garde-robe branchée et écoresponsable, c’est possible ! Zoom sur quelques marques belges qui tendent vers la durabilité, histoire d’allier style, éthique et engagements écologiques.

La slow-fashion au féminin

Fini les saisons, places aux éditions. « Mardi » compose ses éditions mensuelles de quelques pièces disponibles en quantité limitée. « Mardi », c’est la volonté d’aller totalement à contre-courant de la fast-fashion. Avec leurs coupes intemporelles, chaque pièce est conçue pour être portée le plus longtemps possible. Elles sont le plus souvent fabriquées à partir de matières naturelles : coton, laine, soie ou lin. La marque prend un engagement clair, celui du « 0% polyester ». « Mardi » travaille avec des fournisseurs et partenaires européens. Et côté packaging, le tout est en recyclé et fabriqué en Belgique.

Bio et personnalisable

Ethiques, bio, durables, les vêtements « Sunshine » ont aussi un petit truc en plus : ils sont personnalisables. Si ses fournisseurs viennent de loin, Sunshine utilise exclusivement des textiles issus de l’agriculture biologique, certifiés GOTS et Fair Wear Foundation. Des collections mode et sportswear qui devraient plaire aux plus créatifs d’entre nous. Et si vous n’avez pas confiance en votre coup de crayon, la marque entretient des partenariats avec des artistes, belges bien entendu !

Une mode « Made By »

À la fois enseigne et e-shop, « Made & More » est un concept basé sur une mode durable et « made by » plutôt que « made in ». Leur propre collection se compose d’habits produits exclusivement en Europe, dans des ateliers à taille humaine. Des pièces intemporelles, le plus souvent « monofibres » pour un recyclage garanti. Les fibres naturelles sont privilégiées, telles que le lin, le coton et la laine. Le studio Made & More se situe à Liège, boulevard Pirecot, et les livraisons se font dans des emballages réutilisables et consignés ! Un QR code sur l’étiquette vous permet d’accéder immédiatement à la vidéo de l’atelier de fabrication du produit.

Du réversible pour les kids

Vous hésitez entre un pull uni ou un pull fun à motif pour habiller votre petit bout ? Avec « Bonjour Maurice », la question ne se pose plus. « S’habiller mieux, avec moins » est clairement leur crédo. Pour une garde-robe minimaliste mais une multitude de looks, la marque propose des vêtements réversibles et mixtes pour les bébés et enfants jusqu’à dix ans. En coton bio ou recyclé, les habits sont dessinés en Belgique et conçus au Portugal, dans des ateliers labelisés GOTS. Et pour être conservés encore plus longtemps, ils sont évolutifs : taille élastique et manches à détrousser dès que l’on devient plus grand.

Une collection sportive

Vous vivez à 100 à l’heure ? Cette collection est faite pour vous. Les vêtements de sport féminins « Pure by Luce » sont conçus à partir de matériaux européens bio (coton, certifié GOTS) ou recyclés (polyamide ou polyester). La plupart des pièces sont en effet fabriquées avec de l’éconyl, soit du polyamide recyclé à partir de restes de tissus, de tapis, de filets de pêche… Inspirées des quatre coins du monde, dessinées en Belgiques et fabriquées au Portugal, toutes les pièces Pure By Luce sont végan.

L’upcycling, la tendance qui séduit

L’upcycling consiste à donner une nouvelle vie à des matériaux que l’on aurait autrement jetés. De plus en plus de créateurs se sont lancés dans cette démarche en revalorisant des tissus déjà utilisés pour créer de nouvelles pièces. En Belgique aussi, l’upcycling gagne du terrain. Avec des marques comme « Isatio » ou « Wear a Story », on peut dénicher des pièces uniques, artisanales et créées à Bruxelles à partir de matières réutilisées.

Un denim circulaire

Exception à ce tour d’horizon belge : «Mud Jeans », une marque néerlandaise. Si l’on s’attarde sur cette enseigne voisine, c’est que le concept en vaut le détour. Basé sur l’économie circulaire, Mud Jeans vous propose de louer votre jeans au lieu de l’acheter. En coton bio et autres matières durables, ces denims sont entièrement conçus pour être totalement recyclés ou surcyclés en nouvelles pièces. Ils ne possèdent aucune bande en cuir, ce qui leur permet d’être entièrement vegan. Par rapport à un jeans Classique, la production d’un Mud consommé 78% d’eau en moins, et réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 62%. En Belgique, on peut trouver les « Mud Jeans » chez Orybany, à Bruxelles, une boutique de créateurs et marques écoresponsables.