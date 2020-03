Des catwalks à la rue : les tendances Printemps/Été 2020

Les Fashion Weeks de Paris, New York, Londres et Milan prédisaient l’année passée déjà ce que nous porterions ce printemps et cet été. Le bermuda, la crinoline et la chemise hawaïenne – dans une version portable ou pas – vont-ils d’ici peu envahir nos rues ?

Le bermuda

Enfin un short que l’on peut aussi porter au bureau! Le bermuda, qui descend jusqu’à vos genoux, est plus confortable que le mini-short et plus trendy que jamais depuis que Kendall Jenner en a porté un en cuir lors du défilé de Longchamp. Quand il fait plus froid, vous associez votre bermuda à de hautes bottes comme Altuzarra et Celine et si la météo est estivale vous le mariez à des sandales (Bottega Veneta).

Des hanches à la Marie-Antoinette

À la Cour de France, on accentuait les hanches des femmes afin de symboliser la fertilité déjà à la Renaissance. 2020 voit le retour de cette tendance, mais cette fois pour donner aux femmes une place plus importante dans la société. Si les créations de Thom Browne et Balenciaga semblent peu pratiques, vous pouvez aussi opter pour les tenues davantage portables de Richard Quinn’s et JW Anderson’s.

Du cuir de la tête aux pieds

Nous l’avions déjà adopté en hiver, mais nous pouvons en toute tranquillité continuer à porter notre look cuir lors de la prochaine saison. Que choisissez-vous: une veste classique, un pantalon costaud ou un total look de la tête aux pieds à la Marni?

Fluo

Les couleurs pastel ont gagné leur place dans le paysage de la mode, mais les tenues fluo continuent à avoir leur mot à dire. Valentino et Christopher John Rogers notamment mènent la révolution fluo en vert, fuchsia et jaune. Si vous êtes du genre plus discret, combinez des couleurs pastel avec un accessoire fluo.

Pour lui: le décontracté tropical

Les hommes optent cette saison pour le look du jeune Leonardo Di Caprio dans «Roméo + Juliette»: la chemise hawaïenne. Que vous privilégiez les palmiers tropicaux ou les océans bleus aux récifs de corail, vous porterez cette chemise rétro avec nonchalance et quelques boutons ouverts.