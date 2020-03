Mariés depuis 60 ans, ils meurent du coronavirus à quelques heures d’intervalle

En Italie, Luigi et Severa avaient 86 et 82 ans. Après 60 ans de mariage, ils sont décédés à moins de 2 heures d’intervalle des suites du coronavirus.

Après la Chine, l’Italie est le pays le plus touché par le coronavirus. Ce vendredi matin, le dernier bilan était de 1.016 décès pour 15.113 cas. Parmi ceux-ci : Severa Belotti et Luigi Carrara. Ce couple d’octogénaire résidait à Albino, dans la province de Bergame, en Lombardie, la région la plus touchée par le coronavirus en Italie.

Confinés chez eux pendant une semaine

La semaine dernière, Severa, 82 ans, et Luigi, 86 ans, ont tous les deux soufferts de forte fièvre. Pendant huit jours, ils ont dû rester confinés dans leur maison avec 39° de fièvre. Aucun médecin n’était disponible pour se rendre chez eux et les urgences étaient trop occupées. Ce n’est que le week-end dernier, alors que leur état de santé s’est subitement dégradé qu’ils ont enfin été admis à l’hôpital de Bergame.

« Ce n’est pas une grippe insignifiante »

Mais il était déjà trop tard. Mariés depuis plus de 60 ans, Luigi et Severa se sont éteints mardi matin, à 9h15 et à 11h. Luca Carrara, leur fils, leur a rendu un vibrant hommage. « C’est vrai qu’ils étaient vieux mais ils allaient bien. À son âge, mon père n’avait jamais besoin d’aller voir le médecin. La vérité, c’est que ce n’est pas une grippe insignifiante. Si vous retrouvez à l’hôpital, vous en sortez mort ou vivant ».

« Vous ne pouvez pas leur dire au revoir, les serrer dans vos bras »

Luca regrette de ne pas avoir pu dire au revoir à ses parents. : « Ils sont morts seuls, c’est comme ça avec ce virus. Vos proches sont laissés seuls et vous ne pouvez pas leur dire au revoir, les serrer dans vos bras ou essayer de leur apporter un peu de réconfort, peut-être même en leur mentant et en leur disant que tout ira bien ». « À l’hôpital, c’est un désastre. Ils ne savent plus où mettre les patients. Probablement que les médecins doivent faire une sélection et doivent laisser partir les plus âgés. Mais d’un autre côté, que peuvent-ils faire d’autres », conclut Luca Carrara.