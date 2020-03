Des sauveteuses en montagne retrouvent une chienne égarée grâce à un barbecue

Lorsque Nell s’est égarée dans une des régions les plus reculées du Royaume-Uni, les sauveteurs en montagne ont décidé d’opter pour un stratagème particulier afin de lui faire retrouver ses propriétaires. Ils ont allumé un barbecue afin de mettre en éveil l’odorat de ce Border Collie.

Dimanche dernier, Nell accompagnait son maître et un ami à lui, qui effectuaient un ultra-trail, cette catégorie de course qui sort des sentiers battus, pour aller sur des terrains hostiles et escarpés sur de très longues distances. Malheureusement, le groupe s’est retrouvé en difficulté dans la forêt de Fisherfield, et des secours ont été envoyés pour leur venir en aide.

Le bruit des hélicoptères a toutefois fait peur à Nell, qui a fui sans que les deux hommes avec elle ne puissent la suivre et voir où elle était. Sauvés par les équipes de secours en léger état d’hypothermie, ils ont rapidement indiqué que la chienne avait pris peur et était introuvable. Les recherches se sont donc poursuivies, mais n’ont pas été concluantes le jour de la disparition de Nell.

Nell the collie found by Alison and Rachel who gave up their own time to search around the area where she’d been… Posted by Dundonnell Mountain Rescue Team on Monday, March 9, 2020

Un barbecue appétissant

Dès lors, deux femmes, membres de l’équipe de secours, ont décidé de retourner à l’endroit où l’animal avait fui la veille, et ont mis au point un plan original pour le faire revenir à eux. « Elles ont allumé un barbecue et ont commencé à faire cuire des saucisses et du bacon. Elles ont rapidement eu ce qu’elles souhaitaient, puisque le Border Collie est apparu à l’horizon, confus et anxieux, mais attiré par l’odeur de la nourriture », a expliqué un porte-parole des secours.

Maîtrisée et rassurée, la chienne a marché avec ses sauveuses durant huit kilomètres avant de retrouver la route. Elle ne semblait pas avoir été blessée lors de sa mésaventure et a pu retrouver son propriétaire sans difficultés. Les équipes de secours avaient à l’origine été avertis car les deux hommes étaient en retard lors de la course qu’ils effectuaient en partie de nuit.