De nouveaux clichés pris aux rayons X et en trois dimensions montrent l’effet qu’a le coronavirus sur les poumons de personnes atteintes par la maladie.

La Radiological Society of North America, une société internationale de radiologues, a publié récemment des photos aux rayons X des poumons de personnes touchées par le coronavirus. Le but est de montrer quel impact a la maladie sur les poumons des victimes.

Sur les images, on peut voir des taches blanches se trouvant dans les poumons scannés, ce que les scientifiques appellent des nodules pulmonaires en verre dépoli. Ces taches résultent de la présence de fluide à l’endroit où devrait normalement se trouver de l’air. Ces anomalies sont similaires à celles que l’on retrouve chez les personnes touchées par le SARS ou le MERS.

Après des examens post-mortem, les scientifiques ont découvert que ces taches correspondaient à une sorte de mucus gluant qui empêchait les victimes d’inhaler car il n’y avait tout simplement plus d’espace pour que l’air entre dans leurs poumons.

The @RSNA has released this 3D image showing how the coronavirus causes pneumonia in a sufferer.

These opacities on the CT scan indicate pneumonia, as the spaces which are normally filled by air are being filled with something else.

More here: https://t.co/mAahw68OeO pic.twitter.com/7qAqfuIWAu

— Sky News (@SkyNews) March 12, 2020