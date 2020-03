Trump interdit l’entrée aux USA depuis l’Europe pendant un mois

Le président américain a annoncé mercredi interdire les voyages depuis l’Europe vers les Etats-Unis, dans un effort de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19. La mesure, qui exempte le Royaume-Uni, prendra effet vendredi minuit (05h00 HB).

«Pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, je vais suspendre tous les voyages en provenance d’Europe vers les Etats-Unis pour les 30 prochains jours», a dit le président lors d’une allocution solennelle dans le Bureau ovale. L’interdiction édictée s’appliquera à toute personne ayant séjourné dans l’espace Schengen au cours des 14 jours précédent leur arrivée prévue aux Etats-Unis, à l’exception des citoyens américains et des résidents permanents.

Dans une phrase alambiquée, Donald Trump a laissé entendre que les cargos en provenance d’Europe pourraient aussi être concernés mais la Maison Blanche a précisé par la suite que cela n’était pas le cas. Le président a insisté pour que ses ressortissants évitent aussi les voyages vers les lieux fort fréquentés. Par la suite, le département d’Etat a aussi recommandé aux ressortissants américains d’éviter les voyages non indispensables en Italie, un avertissement aux voyageurs susceptible d’être au moins partiellement étendu au reste de l’Europe.

Donald Trump a en outre appelé mercredi le Congrès à adopter rapidement une réduction des taxes sur les salaires pour aider les ménages américains à surmonter l’impact économique de l’épidémie de coronavirus. Plusieurs mesures d’aides aux entreprises mises en difficultés ont aussi été présentées.

I am fully prepared to use the full power of the Federal Government to deal with our current challenge of the CoronaVirus!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020