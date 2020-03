Il teste 157 drogues différentes pour écrire un livre sur les dangers de la drogue

Un père de famille a testé 157 drogues différentes pour écrire un livre informant sur les règles de sécurité essentielles avant de prendre chaque drogue, mais aussi la dose à administrer où la manière dont la drogue doit être consommée.

Dominic Milton Trott n’est pas un père comme les autres. Pour sensibiliser les jeunes et moins jeunes aux dangers de la drogue, il a écrit un livre sur le sujet. Un livre basé sur sa propre expérience, vu qu’il a décidé de tester les 157 drogues dont il parle dans son bouquin, comme le rapporte Lad Bible. Dans ce dernier, vendu une petite vingtaine d’euros et intitulé « The Drug Users Bible: Harm Reduction, Risk Mitigation, Personal Safety » (La Bible du consommateur de drogue: réduction des dangers, des risques et sécurité personnelle), il décrit les effets exacts que l’on ressent lorsqu’on consomme telle ou telle drogue.

L’idée de créer ce livre lui est venue après avoir testé l’ayahuasca, une drogue hallucinogène venue d’Amérique du Sud. Après avoir consommé la drogue une première fois en présence de chamanes au Pérou, il a été frustré de ne pas trouver un site expliquant une manière sûre d’en consommer personnellement. Ce qui l’a poussé à écrire un livre sur cette drogue, ainsi que sur 156 autres.

De la joie à la douleur

« J’ai commencé en créant un carnet de route de mes expériences et de mes recherches. J’ai fait des recherches méticuleuses sur chaque drogue, quelle dose il faut utiliser, etc. », explique-t-il à Lad Bible. « Et puis je me suis demandé pourquoi ne pas faire un livre? Pourquoi ne pas faire profiter le public de mes consignes de sécurité si je suis capable de le faire? »

Evidemment, ces nombreux tests ont impliqué plusieurs voyages à l’étranger. Et si certaines drogues lui donnaient une véritable sensation de félicité, d’autres le faisaient extrêmement souffrir, que ce soit physiquement ou mentalement.

Des enfants compréhensifs