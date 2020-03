Du désinfectant et du papier toilette à gagner dans des machines à pinces

Le propriétaire d’une salle de jeux d’arcade a profité de la panique entourant le coronavirus pour remplacer les traditionnels jouets à gagner dans ses machines à pinces par du papier toilette et du désinfectant.

Profitant des images de pénurie de papiers toilettes et de gels hydroalcooliques liées au coronavirus, Rob Braddick, le gérant d’une salle de jeux d’arcade en Grande-Bretagne, a eu une idée originale. Pour redonner le sourire à ses clients, il a en effet placer du papier toilette, du savon, et du gel hydroalcoolique, à gagner en tant que prix dans ses machines à pinces, à la place des traditionnels jouets ou peluches qui s’y trouvent en temps normal.

Comme il l’explique à Lad Bible, l’idée lui est venue après avoir vu une photo similaire dans une machine à pinces aux Etats-Unis. « Je voulais juste que ce soit amusant », explique-t-il. « Avant, il y avait un Spider-Man d’un mètre dans la machine. Mais je suppose qu’une petite bouteille de désinfectant a plus de valeur à l’heure actuelle », conclut-il.

This is all getting ‘Loo-dicrous’ in Westward Ho! Devon.

That small Carex hand sanitiser is nearly as rare as hen’s teeth!@piersmorgan @GMB @BBCNews @susannareid100 @BBCSpotlight @itvwestcountry @WMNNews @FoxNewsPhotos @cnni pic.twitter.com/fhLq1Z8DLJ

— Robert Braddick (@RobBraddick) March 9, 2020