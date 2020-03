« Jennifer Aniston devrait être tuée »

L’ex-magnat d’Hollywood, reconnu coupable le 24 février dernier d’agression sexuelle et de viol, sera fixé sur sa peine ce mercredi. Il risque jusqu’à 25 ans de prison, mais pas la perpétuité car la justice américaine l’a disculpé de la circonstance aggravante de comportement « prédateur », qui aurait pu lui valoir la prison à vie.

Harvey Weinstein avait été reconnu coupable le 24 février par un tribunal new-yorkais d’agression sexuelle sur l’ancienne assistante de production Mimi Haleyi, en 2006, et de viol sur l’aspirante actrice Jessica Mann, en 2013.

Juste après la verdict de culpabilité, prononcé à l’issue de plus de trois semaines de procès, le producteur américain, que plus de 80 femmes ont accusé d’agression ou de harcèlement sexuel, avait été hospitalisé à l’hôpital Bellevue de Manhattan. Son porte-parole et ses avocats avaient alors indiqué que l’homme de 67 ans souffrait de douleurs à la poitrine et de « palpitations ».