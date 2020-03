Il vole un bijou à l’aide… d’une canne à pêche

La police de Melbourne (sud-est de l’Australie) a interpellé mercredi le voleur présumé d’un bracelet Versace. L’homme avait subtilisé le bijou en l’attrapant à l’aide d’une canne à pêche.

Le suspect, âgé de 43 ans, a été appréhendé chez lui dans une opération qualifiée de «prise du jour» par les policiers. Le vol remonte à février. L’ingénieux malfrat avait été filmé par des caméras de surveillance.

On l’aperçoit, devant une bijouterie, s’évertuer pendant trois heures à saisir le bracelet convoité, d’une valeur de 700 dollars australiens (400 euros), à l’aide de deux cannes à pêche, après avoir effectué un trou dans la vitrine.

Do you recognise this man?

We believe he used a fishing rod to commit a burglary on a high-end fashion store in Melbourne.

