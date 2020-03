Des utilisateurs de TikTok se font de l’argent… en dormant

Des utilisateurs de TikTok ont ​​trouvé un moyen de gagner de l’argent pendant leur sommeil, selon Metro UK. Ils se filment en effet en train de dormir pendant que d’autres les regardent en streaming.

Brian Hector, 18 ans, a ainsi expliqué au Economic Times que des followers s’étaient branchés pour le regarder et que certains ont même offert des dons. TikTok permet en effet aux utilisateurs d’envoyer des ‘cadeaux’.

Pour cela, ils doivent acheter des ‘pièces’ via une application avec de la vraie monnaie, puis acheter ces ‘cadeaux’. Ils peuvent ensuite les envoyer à des ‘livestreamers’ qui à leur tour les convertissent en ‘diamants’ pour être enfin converti en argent réel via PayPal.

« Je me suis réveillé le lendemain matin, j’ai mis fin au live, et je suis allé voir ma mère et je lui ai dit: ‘Maman, je me suis littéralement fait de l’argent en dormant' », a ajouté Brian Hector.

Hector compte plus de 348.000 abonnés sur TikTok. Et lors de son premier ‘live’, il n’a réussi à amasser que 10 $. « La première fois que je l’ai vu, j’ai pensé que c’était honnêtement la chose la plus étrange mais aussi la plus cool. »

TikTok est devenu de plus en plus populaire auprès des jeunes au cours des 18 derniers mois. Cette application, basée sur le partage de courtes vidéos, était l’une des plus téléchargées en 2019.