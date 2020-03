Bientôt la fin pour « Plus belle la vie »?

France Télévisions aurait entrepris un travail de réflexion pour l’après « Plus belle la vie », sa série qui commence à donner quelques signes d’essoufflement sur France 3, selon Les Echos.

« On y réfléchit, et on va commencer à imaginer des développements possibles via notre filiale de production interne », a expliqué une source interne aux Echos.

Il ne serait pas encore question de mettre fin à une série qui a cartonné pendant plus d’une décennie, après des débuts difficiles, mais le contrat qui lie la chaîne à la société productrice Newen se termine en effet en 2021. D’après Les Echos, des négociations seraient toutefois en cours pour une prolongation de trois ans.

« Il est beaucoup trop tôt pour arrêter PBLV », explique une source au sein de France Télévisions. « Le public est attaché au feuilleton et fidèle. Ce serait trop sensible. Mais dans les toutes prochaines années, rien n’est impossible. » D’autant que le montant accordé pour le feuilleton se monte quand même à près d’une trentaine de millions € par an.

Les audiences décideront également de l’avenir de la série. Pour la saison 2019-2020, elles sont été en moyenne de 3,4 millions de téléspectateurs, soit 14,8 % de part de marché. C’est un tout petit peu moins que la saison précédente (15,7 % et 3,7 millions de téléspectateurs), mais à quelques encablures derrière la saison 2016-2017 (18% pour 4,5 millions).