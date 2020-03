VIDEO. Elle reconnaît son braqueur et fond en larmes, il la prend dans ses bras

Un braqueur a été filmé sur le lieu de son délit, un club de snooker. Habitué de l’endroit, l’individu a rapidement été reconnu par la tenancière de l’établissement, qui a fondu en larmes. Le délinquant a alors enlevé sa cagoule et s’est excusé auprès de la victime, mais passera malgré tout huit ans derrière les barreaux.

Luke Jones, 29 ans, a décidé de braquer un club de snooker duquel il était habitué dans le sud du Pays de Galles, car il avait besoin d’argent pour s’acheter de l’héroïne. Pistolet factis au poing et cagoule sur le visage, il est tombé sur la barmaid Yvette Smith, sur qui il a pointé son arme. Celle-ci fermait boutique, alors que la nuit était déjà bien entamée et que la caisse était bien remplie.

Un visage familier

Mais directement, la tenancière de l’établissement reconnaît l’homme qui est en train de la braquer et fond en larmes, demandant à son hôte indésirable: « Pourquoi tu fais cela? » Frappé par la réaction de sa victime, Luke Jones enlève immédiatement sa cagoule, dépose son arme et prend Yvette dans ses bras pour la consoler. « Jones était ami avec elle et quand elle l’a reconnu, il a réalisé la gravité de son geste », a expliqué le procureur Heath Edwards.

« Yvette Smith avait peur des armes à feu et pensait mourir », poursuit le procureur. En effet, celle-ci a développé cette phobie après qu’un membre de sa famille a utilisé une arme pour s’ôter la vie. Si Jones a d’abord dit aux détectives qu’il ne s’agissait là que d’une blague, il a fini par admettre qu’il avait désespérément besoin d’argent pour subvenir à son addiction à l’héroïne.

La victime en état de choc

Terrorisée, la victime a fait part du traumatisme causé par cette attaque: « J’étais absolument pétrifiée et je me suis sentie complètement désemparée. J’avais l’habitude de me sentir en confiance en travaillant dans ce club de snooker très fréquenté. Mais là, je pensais honnêtement que le pistolet était réel et que j’allais être tuée. »

« La nuit dernière, alors que j’essayais de m’endormir, chaque fois que je fermais les yeux, je voyais un pistolet pointé en direction de mon visage. Je pleure tout le temps », poursuit la barmaid. Pour avoir terrorisé sa victime, Jones a été emprisonné pour huit ans après avoir plaidé coupable. Il a également admis avoir possédé de l’héroïne avec l’intention de la revendre quelques mois plus tôt. Enfin, il est contraint de ne plus avoir aucun contact avec Yvette Smith durant 15 ans.