Témoignage : « Je suis confiné chez moi jusqu’à nouvel ordre »

Coup de froid, gros rhume ou coronavirus? Impossible de le savoir mais par mesure de précaution, notre journaliste est confiné chez lui jusqu’à la disparition des symptômes. Voici son témoignage.

Ce week-end, un ami se mariait en Tunisie. Ne pouvant pas faire l’impasse sur cet événement, j’ai quitté Bruxelles pour Tunis vendredi et je suis rentré en Belgique ce lundi. La Tunisie n’est pas considérée comme un pays à risque en matière de coronavirus. Avant ce week-end, il n’y avait qu’un seul cas dans le pays, une personne revenue d’Italie en bateau. Pourtant, arrivé à l’aéroport de Tunis Carthage, les mesures étaient bien différentes qu’à Bruxelles. Pour pouvoir entrer dans le pays, chaque passager devait montrer patte blanche et se faisant contrôler sa température à distance et en remplissant une fiche sanitaire.

Quelques symptômes

Entre la pluie, le vent, des températures plutôt fraîches et la fatigue résultant de très courtes nuits tunisiennes, les conditions étaient plutôt propices à attraper un bon gros rhume. Et cela n’a pas raté. Dès mon retour en Belgique, je suis pris d’une forte toux sèche. Jusqu’ici, rien d’alarmant. Avec la climatisation de l’avion et les conditions météorologiques à Tunis, un coup de froid est vite arrivé. Mais de retour chez moi, je constate que j’ai aussi une gêne au niveau des yeux et une sorte de conjonctivite. Une petite recherche Google et l’article «La conjonctivite pourrait aussi être un symptôme du coronavirus» sont alors venus mettre le doute dans mon esprit.

Impossible d’aller chez le médecin

Ce mardi, ma toux était toujours présente et j’ai préféré ne pas semer la panique dans le train et au bureau en faisant du télétravail. J’ai également commencé à prendre ma température plusieurs fois par jour, mais jusqu’à présent, le thermomètre ne dépasse pas les 36,4 ºC. Ce mercredi, j’espérais que mon état allait s’améliorer mais au contraire, en me réveillant, j’avais des courbatures et des douleurs musculaires. J’ai donc décidé d’appeler mon centre médical pour tenter d’avoir une consultation en fin de journée, lorsque la salle d’attente serait moins remplie. Mais après m’avoir posé quelques questions sur mon état et le contexte, la secrétaire médicale m’a indiqué que je ne pouvais pas me présenter au cabinet et qu’un médecin me rappellerait.

Des consignes précises à suivre

Quelques dizaines de minutes plus tard, un médecin m’a appelée pour me faire une sorte de consultation à distance. Vu mes symptômes et mon déplacement récent dans un pays étranger, même s’il n’est pas considéré comme à risque, elle m’a indiqué qu’il était préférable que je reste confiné à mon domicile jusqu’à la disparition des symptômes et que cela entraînait de ne pas faire les courses ou de sortie entre amis. Elle a également souligné qu’il était indispensable de prendre régulièrement ma température et de les recontacter en cas de difficulté respiratoire ou d’une température de plus de 37,2º au réveil (un peu plus une soirée). Enfin, elle m’a également conseillé de les recontacter si les symptômes n’avaient pas disparu d’ici le début de la semaine prochaine. Tout s’est passé à distance. La docteur a demandé que ce soit ma compagne qui vienne chercher les prescriptions de médicaments pour soigner ma toux ainsi qu’un certificat médical au cabinet. Par contre, aucune consigne n’a été donnée à ma compagne. Même si on partage le même toit, elle peut continuer à aller travailler et à sortir.