Piégé au téléphone par une fausse Greta Thunberg, le prince Harry balance

Victime d’un canular téléphonique, le prince Harry s’est confié à son insu à deux humoristes russes sur plusieurs sujets de société, dont son départ de la famille royale et Donald Trump.

Comme Boris Johnson ou Emmanuel Macron avant lui, le Prince Harry se serait fait avoir la veille du nouvel An et le 22 janvier dernier par un canular téléphonique organisé par deux humoristes russes: lexeï « Lexus » Stoliarov et Vladimir « Vovan » Kouznetsov. Pour leur blague, les deux Russes se sont fait passer pour Greta Thunberg et son père, ce qui a poussé Harry à se confier sur ce qui fait son actualité, mais aussi celle du monde. Les enregistrements ont été diffusés récemment sur Youtube.

Ainsi, Harry s’en prend notamment aux dirigeants du monde. « Le monde est dirigé par des gens malades », explique-t-il. Avant d’attaquer personnellement Donald Trump qui a « du sang sur les mains », selon lui, à cause de son soutien l’industrie du charbon.

« Parfois, la bonne décision n’est pas la plus facile »

Il déplore également les tensions qui existent au sein la famille royale britannique, en affirmant notamment que « marier un prince ou une princesse ne ressemble pas du tout à ce que l’on croit ». « Parfois, la bonne décision n’est pas la plus facile. Et cette décision n’était certainement pas simple mais c’était la bonne chose à faire pour ma famille, pour protéger mon fils. Je pense qu’il y a beaucoup de personnes dans le monde qui peuvent nous comprendre et nous respecter pour avoir fait passer notre famille en premier. C’est compliqué, mais nous allons commencer une nouvelle vie », poursuit-il.

Enfin, Harry a aussi expliqué qu’il n’avait pas été déchu de ses titres royaux. « Non, il ne faut pas croire tout ce qu’on peut lire. Personne ne nous a retiré nos titres. À cause d’une raison technique au sein de la famille, si nous gagnons de l’argent en dehors de la structure familiale, il nous a été demandé de ne pas utiliser nos titres à des fins commerciales, ce que nous n’aurions jamais fait. Mais la presse a sauté sur l’occasion pour faire croire que nous avions été dépouillés ».