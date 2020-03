Il découvre des araignées mortelles sur une banane achetée au supermarché

Un Anglais a découvert des dizaines d’araignées potentiellement mortelles sur une banane achetée dans un supermarché le 2 mars dernier.

Mauvaise surprise pour Nick Southam, un Anglais de 49 ans, lorsqu’il a voulu manger une banane achetée chez Lidl. Avant de l’éplucher, il a en effet noté une bosse étrange se trouvant sur le côté de son fruit. Et, surprise, cette bosse contenait des dizaines d’araignées!

Nest of world's 'deadliest' spiders found on banana from Lidl, says shopper https://t.co/CaQZoG6s8W pic.twitter.com/nwUQkGfaHq

— Bristol Biz (@BristolBizz) March 11, 2020