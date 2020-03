En un jour, il se fiance, rompt et se fait tuer par sa compagne

En septembre 2018, un sexagénaire suisse a été assassiné par son ex-compagne, dans la quarantaine. Lors d’un dîner arrosé, celui-ci avait demandé la main de celle avec qui il partageait la vie depuis deux ans. Il s’est ensuite ravisé, avant de rompre, ce qui a causé une grande dispute qui a viré au drame, quand le Suisse a reçu deux coups de couteau mortels dans l’abdomen.

Ce lundi, une femme était jugée pour meurtre devant le tribu­nal de Sierre, en Suisse. Celle-ci aurait poignardé mortellement à l’abdomen son compagnon sexagénaire à deux reprises. L’enquête a été rendue compliquée par le fait que la victime n’a pas pu donner sa version des faits, gisant six pieds sous terre, et que l’accusée a changé sa version à plusieurs reprises et a multiplié les mensonges.

En effet, l’accusée est arrivée en Suisse en provenance du Cameroun. Là-bas, elle avait été persécutée à cause d’une relation homosexuelle et s’était fait violer par des proches. Au moment de faire une demande d’asile, elle avait menti en affirmant que sa soeur était décédée, ce qui n’était pas vrai.

Une histoire sordide

Alors que s’est-il passé le 15 septembre 2018? Selon les conclusions dans l’enquête, la journée avait parfaitement commencé, puisque lors d’un dîner romantique un peu arrosé, l’homme avait demandé la main de sa compagne, avec qui il était depuis deux ans. Toutefois, il s’était ensuite ravisé pour des raisons que l’on ignore et avait mis un terme à la relation.

La nouvelle bouleverse cette requérante d’asile camerounaise, qui décide d’aller à l’église et qui passe quelques coups de téléphone. Lorsqu’elle retourne chez elle, son compagnon n’est plus présent et elle se met donc à faire la vaisselle. Au retour de celui-ci, une violente dispute éclate et le drame survient. Pour la défense, il s’agit d’un accident, comme le soutient l’avocat: « Alors qu’il était en train de la tirer par les cheveux, elle s’est débattue. Et comme elle tenait un couteau de cuisine dans sa main, la lame se serait par hasard retrouvée dans les entrailles de la victime. »

Coup volontaire?

Mais pour l’accusation, la vérité est ailleurs et elle aurait volontairement planté ce couteau de 19 cm à deux reprises dans l’abdomen du sexagénaire. Elle s’appuie sur le fait que la plaie mesurait 21 cm, ce qui veut donc dire qu’un geste violent a été réalisé. Si le coup avait été involontaire, la plaie n’aurait, selon l’accusation, pas été aussi profonde.

Désormais, l’accusée risque huit ans de prison ainsi qu’un avis d’expulsion de Suisse pour 15 ans, tandis que la défense a plaidé l’homicide par négligence. Le verdict sera rendu prochainement