En Chine, des robots pour s’occuper des patients touchés par le coronavirus

Une entreprise a offert des robots à un hôpital chinois pour aider le personnel hospitalier dans leurs (plus petites) tâches du quotidien.

Débordé par le coronavirus en Chine, le personnel médical cherche des alternatives pour s’occuper des nombreux patients se rendant à l’hôpital. C’est pour cela qu’un hôpital chinois de Hubei a engagé des robots pour aider le personnel médical. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont efficaces.

CloudMinds has shipped 5G Cloud Robots to hospitals in Wuhan and Shanghai to aid the fight against the coronavirus. The bots carry out tasks including taking patients’ temperatures, delivering meals and disinfecting the facility. pic.twitter.com/Y3iMGoZTEy

