La télé néerlandaise sans pitié pour la Belgique: «Ce pays n’a aucun sens»

L’émission satirique « Sunday with Lubach », est diffusée chaque dimanche soir aux Pays-Bas. Elle est revenue sur la crise politique belge. On vous prévient : le présentateur est sans pitié pour notre pays !

« Je me fais beaucoup de soucis pour nos voisins du sud, pour la Belgique, qui n’a pas de gouvernement. Et pas durant une semaine, non, mais depuis 443 jours. Depuis 2018, imaginez un peu… Le Corona n’était qu’un souci pour quelques chauves-souris à Wuhan. Mais ce n’est pas un record mondial, le record est au nom… de la Belgique, avec 541 jours entre 2010 et 2011 », lance d’entrée de jeu Arjen Lubach.

Après cet uppercut, vient le direct. Le journaliste rappelle la gaffe d’Yves Leterme. Le 21 juillet 2007, appelé à chanter l’hymne belge, il avait entamé… La Marseillaise. «Les Belges se foutent à ce point de leur pays» s’esclaffe Arjen Lubach. Et le présentateur d’enchainer avec un crochet du droit pour mettre KO le plat pays : l’affaire Boël. «Le prince se marie avec la princesse, le prince a des relations sexuelles avec une autre femme. L’autre femme tombe enceinte. Le prince nie pendant 50 ans être le père. La fille demande un test ADN. Le prince est officiellement le père. Et ils vécurent dans le malaise pour toujours», résume-t-il.

Vous en voulez encore ? Vient le tour de l’organisation institutionnelle. «Ils ont six gouvernements. Chaque communauté linguistique a son propre gouvernement et son propre Parlement, ça en fait déjà trois. Après, la Belgique est divisée en trois régions, et c’est exactement pareil. Sauf que les germanophones font partie des francophones et que Bruxelles est une région à part. Et en plus de tout ça, ils ont un gouvernement national qui est si difficile à former», constate-t-il. Et d’ajouter au sujet des difficiles discussions pour trouver un gouvernement : «ce pays n’a aucun sens!»

Une annexion aux Pays-Bas?

Enfin, Arjen Lubach propose sa solution. «Attachons la Belgique aux Pays-Bas. Et ce qu’on va faire, c’est que la Wallonie va rejoindre les Pays-Bas. La Flandre veut être indépendante, elle se débrouillera très bien. Et comme les Wallons veulent une connexion, appartenir à quelque chose, et bien voilà. On aura les Ardennes pour faire du kayak et une route directe pour aller en France, comme ça», conclut-il. Pas sûr que son idée trouve beaucoup de partisans au sud du Moerdijk.