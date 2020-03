JoeyStarr évoque son passé violent

JoeyStarr a évoqué les faits de violences conjugales dont il s’était rendu coupable, lors de l’émission Clique, sur Canal+, alors qu’on l’interrogeait sur les violences faites aux femmes et les polémiques autour de la cérémonie des César.

« Moi, on peut me reprocher plein de trucs », a-t-il expliqué. « En aucun cas, le fait que je sois jeune n’est une excuse, ou que j’ai pris des opioïdes. Moi, j’ai une histoire de famille très compliquée », a-t-il ajouté. « Je continue à me construire encore ».

« Ça n’arrive plus maintenant, mais c’est arrivé parce que j’étais en construction », a expliqué le rappeur qui avait notamment été condamné pour agression sur une hôtesse de l’air et pour coups et blessures volontaires sur son ex-compagne.

Un passé qu’il assume: « C’est pas le tout de payer sa dette, c’est de réfléchir et de se recentrer dessus. Moi, je vis avec. Payer ma dette, déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vis encore avec. Sur les réseaux sociaux, il y a toujours un trou du cul… C’est les mêmes en 39, ils auraient été dans le mauvais camp, ils m’auraient balancé: ‘il frappe des singes, il a tapé des gonzesses’. Sans ça, je vis avec, ne vous inquiétez pas, je n’ai pas besoin de vous pour le rappel ».

Aujourd’hui, « j’ai trois enfants avec deux femmes, je ne vis pas avec c’est ma plus grande défaite dans ma vie, donc je vis avec », a-t-il confié. « Pas forcément parce que ça s’est fini en heurts, mais parce que j’ai eu une éducation fragile et je le paye aujourd’hui. »