Des trolls comparent un bébé malade à un Minion

Logan Webb n’a qu’un an, mais est déjà un habitué des hôpitaux. Ce bébé souffre du syndrome d’Alagille, une maladie génétique qui provoque des jaunisses. Cela lui attire de nombreuses moqueries, parfois dures à supporter pour ses parents.

Le syndrome d’Alagille provoque l’absorption du foie et de la bile par le corps. L’une des conséquences de la maladie est un fort jaunissement de la peau. Alors que Logan en est victime, ses parents se disent réticents à sortir leur enfant en public. Ils vivent mal des commentaires déplacés qu’ils ont reçus. «J’ai toujours des gens qui me demandent ce qui ne va pas avec lui, qui me disent de l’amener à l’hôpital… », déplore sa maman. «Beaucoup nous demandent pourquoi il ressemble à un Minion, estiment qu’il ressemble à Shrek… Chaque fois que nous sortons en famille, il y a un rappel constant de l’état de Logan. Nous ne pouvons pas simplement quitter la maison et passer une journée normale, nous sommes toujours arrêtés par quelqu’un qui veut nous rappeler à quelqu’un à quel point il est mauvais. »

En plus de ce jaunissement de la peau, Logan est victime de brûlures, de démangeaisons, et de douleurs. Ses parents doivent lui administrer une dose quotidienne de dix médicaments. Malgré tout, le sourire de Logan inspire le couple à continuer ses efforts. « Il touche le cœur de tous ceux qu’il rencontre », souligne sa maman.

Les parents ont lancé une collecte sur GoFundMe pour financer un voyage chez un spécialiste en Californie. Les jeunes parents espèrent qu’il pourra subir une opération puis être inscrit sur la liste