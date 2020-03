Daniel Craig ne se sentait plus physiquement de taille

La sortie du dernier James Bond a été reportée au mois de novembre en raison de l’épidémie de coronavirus. Mais, alors qu’il est terminé, l’acteur Daniel Craig a confié qu’il a failli ne pas le faire du tout, selon GQ.

À l’origine, « Spectre », sorti en 2015, devait être la dernière incarnation de James Bond par Daniel Craig. « Je pensais ne plus jamais en refaire un », a-t-il expliqué au magazine GQ. « Je me disais: ‘Est-ce que ce travail en vaut vraiment la peine, faire encore tout cela?' » En fait, « Je me sentais physiquement très faible. Donc, la perspective de faire un autre film ne me passait même pas à l’esprit. Et c’est pourquoi il s’est passé cinq ans entre les films. »

Mais il est aujourd’hui heureux que « No Time To Die » soit vraiment son dernier 007. Pourtant, il a expliqué qu’il s’est senti plus libéré à jouer ce dernier opus, peut-être parce qu’il savait que ce serait son dernier. Il s’est d’ailleurs impliqué beaucoup plus dans le script.

Phoebe Waller-Bridge, qui a co-écrit le scénario, a expliqué à quel point il s’était investi dans son rôle. Pour coller à son personnage, il s’est d’ailleurs replongé dans les livres originaux écrits par Ian Fleming. Pour Craig, James Bond y est « f *****g dark… Je pense que c’est plus intéressant. Je voulais creuser cela et montrer qui il est vraiment. Il est un peu déglingué parce que son job l’a rendu comme cela. »

Aujourd’hui, Daniel Craig est l’heureux papa d’une petite fille née en 2018 qu’il a eue avec l’actrice Rachel Weisz. Ce qui l’a amené à relativiser les choses. Son avenir? « Je ne sais pas, peut-être avoir un autre enfant, peut-être juste prendre de l’âge. Mais toutes ces choses, j’étais comme…, tu sais, f *** it. Il y a d’autres choses qui sont plus importantes. »