Une enfant tuée dans l’explosion d’un trampoline gonflable

Une fillette de trois ans est tragiquement décédée sur une aire de jeux. Elle a été éjectée d’une structure gonflable quand celle-ci a explosé.

Ava-May Littleboy était à la plage de Gorleston, au Royaume-Uni, avec ses parents, quand l’accident est arrivé. C’est sa tante qui a accompagné la petite au « château gonflable ». Au moment où celle-ci a détourné le regard, elle a entendu un grand « boum ». La structure gonflable sur laquelle jouait la petite venait d’exploser, propulsant l’enfant dans les airs. Elle a alors vu sa nièce « voler » dans les airs, à près de 6m de hauteur. La petite Ava-May a atterri « sur le côté droit de son visage ». Elle est décédée des suites de graves blessures à la tête, indique l’enquête.

La tante de la jeune fille a expliqué au tribunal de Norfolk que le trampoline était fortement gonflé, avec des côtés rigides « arrondis et gonflés à bloc ». L’enfant a accédé au trampoline avec l’aide d’un employé du parc qui était présent pour surveiller le dispositif.

La maman d’Ava-May a pu exprimer toute sa détresse lors du procès qui s’est ouvert. Elle a décrit son état de « choc total » en voyant sa fille allongée sur le sable et ne respirant pas. « Quand les médecins ont dit qu’elle n’était plus en vie, j’ai eu l’impression que mon monde entier s’était écroulé. Je n’arrêtais pas de lui dire que je l’aimais encore et encore. »

Le tribunal examine désormais les justificatifs d’achat du trampoline pour établir la responsabilité du drame et éviter qu’un tel accident se reproduise.