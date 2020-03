I Love My Job: Karine Calet travaille pour le Grand Hôpital de Charleroi

« Il y règne une bonne ambiance et les défis sont passionnants »

Quel est votre job et quel est votre parcours au GHdC ?

« Je suis entrée au GHdC en 2006 au service de pédiatrie et je ne l’ai plus jamais quitté depuis. J’ai commencé en tant qu’infirmière volante puis très vite, ma fonction a évolué. En 2011, je suis devenue infirmière en chef adjointe et aujourd’hui, j’occupe le poste d’infirmière en chef du service de pédiatrie ; un service qui compte 40 personnes aux profils variés : infirmier(e)s, aides-soignant(e)s, aides infirmières administratives, éducatrices, assistantes sociales, puéricultrices. »

Pourquoi aimez-vous ce travail ?

« Ce que j’aime particulièrement dans mon travail c’est que chaque journée est différente. J’aime particulièrement la relation avec les patients, les parents. En tant qu’infirmière en chef je gère toutes les tâches administratives mais j’aime beaucoup être sur le terrain et en contact avec les patients. J’ai une super équipe et un tas de projets intéressants à développer. C’est passionnant. »

Qu’est-ce qui vous plaît au GHdC ?

« Le GHdC est une grosse institution hospitalière qui a su garder un esprit humain, ce qui est fondamental pour les patients et pour l’ensemble du personnel. Le GHdC offre une grande diversité de soins avec des médecins hautement spécialisés. Par exemple, l’équipe de médecins du service pédiatrie est composée de spécialistes dans de nombreux domaines : hémato-pédiatre, cardio-pédiatre, pneumo-pédiatre… Par ailleurs, le GHdC met un fort accent sur la formation continue, ce qui est très important pour le bien-être des patients et l’évolution personnelle. Et puis, l’esprit GHdC est très convivial, il y règne une bonne ambiance. Régulièrement, nous avons des événements qui rassemblent l’ensemble du personnel. C’est l’occasion de rencontrer des collègues avec qui on ne travaille pas directement et c’est bien agréable. »

