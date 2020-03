Un pêcheur en prison après tué une loutre qui menaçait sa culture de carpes

Le propriétaire d’une pêcherie à Dorchester a été condamné à deux mois de prison pour avoir tué une loutre avec son fusil. L’homme de 54 ans souhaitait protéger sa culture de carpes, qui était régulièrement attaquée par l’animal, en juillet dernier. Mais la loi britannique protège strictement cette espèce qui a failli disparaître dans les années 50.

Stuart Jones devra passer deux mois derrière les barreaux pour avoir piégé puis tué une loutre, une espèce protégée par la loi britannique. Deux témoins ont déclaré avoir vu le pêcheur piéger la loutre, avant de froidement l’abattre avec un fusil. L’animal a semblé se débattre, mais il est mort peu de temps après. Le témoin s’est dit choqué par cet acte de barbarie: « Je ne retournerai jamais sur ce site et je préfère d’ailleurs abandonner la pêche, que je pratiquais pourtant depuis 30 ans. »

Une espèce protégée

« Si les gens se comportaient comme l’a fait l’accusé, l’impact sur l’ensemble de la population des loutres serait dévastateur. C’est pourquoi elle est une espèce protégée », a déclaré l’avocat du plaignant. Le tribunal a par ailleurs reconnu que la présence de loutres est même un point positif car il démontre la bonne qualité de l’eau pour les poissons.

Le Britannique s’est fait justice lui-même car cette loutre menaçait son élevage de carpes, évalué à 45.000 €, depuis quelque temps. Depuis l’incident, il a décidé de vendre sa pêcherie après 17 ans, et a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. « Mon client a agi comme un éleveur de poulets qui veut se protéger des renards. Il avait rejeté l’idée d’installer des barrières de sécurité par manque d’argent. Il y avait plusieurs loutres dans ces eaux à l’époque et il a agi alors que ses idées n’étaient pas claires », a estimé l’avocat de l’accusé.

Passage par la case prison

Stuart Jones a également remis son permis de port d’arme et n’exerce plus aucune activité en rapport avec la faune. Son avocat a également insisté sur le fait que le pêcheur a « éliminé » l’animal de façon propre et rapide. « S’ils sont malades et doivent être tués, cet argument aurait été recevable, mais dans le contexte de cette affaire, c’était inutile et illégal », a rétorqué le juge Stephen Climie. Stuart Jones a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation pour avoir piégé et tué une loutre.

« Vous aviez planifié la disparition de cette loutre et vous aviez mis en place vos propres pièges de fortune. Vous saviez qu’il était illégal de piéger et/ou de tuer cette espèce, mais malgré cela, vous avez poursuivi votre plan. Vous êtes parti avec l’intention claire de tuer cette loutre. Votre motivation était à la fois financière et de réputation », a conclu le juge avant de prononcer la sentence, après avoir refusé de suspendre la peine.