Un Britannique remporte le prix de la plus belle coupe mulet au monde

Rob Ayton, 31 ans, est l’heureux détenteur du titre de la plus belle coupe mulet au monde. Il a remporté un concours qui avait lieu en Australie et qui réunissait de nombreux adeptes de ce style. Ce qui était parti d’une blague a finalement récompensé des années de perfectionnisme avec sa coupe de cheveux.

À l’origine, Rob Ayton avait démarré une coupe mulet pour la blague, avant de se prendre au jeu et d’apprécier ce style. Au fil des ans, ce Britannique de 31 ans a donc laissé pousser ses cheveux et a remporté vendredi le prix de la meilleure coupe mulet au monde, lors d’une cérémonie qui avait lieu à Kurri Kurri, en Australie. Chaque année, le Mulletfest rend hommage aux plus belles coupes mulet, avec différents styles et différentes catégories.

« Mon avis a radicalement changé »

« Je suis venu ici pour une compétition de skateboard et j’avais le temps de venir au festival, donc je me suis prêté au jeu. Nous étions huit personnes qui venaient de partout dans le monde, et je dois dire que j’ai bien rigolé », a-t-il raconté avec enthousiasme, avant de poursuivre: « Je suis venu en Australie il y a trois ans et j’avais fait cette coupe pour la blague. Je n’étais pas un fan des queues de rat ou du mulet, mais je dois dire que maintenant, j’adore ça et mon avis a radicalement changé. »

« Ça avait presque l’air d’être une cérémonie religieuse à mes yeux. Merci à l’Australie, les gens ont été incroyables. Faire pousser une coupe mulet, cela demande du temps, de la patience, et accepter de recevoir de nombreuses critiques », a conclu le Britannique.