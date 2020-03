Un laboratoire londonien offre 4.000€ aux personnes prêtes à s’injecter le coronavirus

Un laboratoire londonien propose une large compensation financière à des cobayes qui seraient prêts à s’injecter volontairement une version moins puissante du coronavirus.

Les initiatives pour trouver et développer le plus rapidement possible un vaccin contre le Covid-19 sont de plus en plus nombreuses. La dernière en date? Celle d’un laboratoire londonien qui promet une compensation financière de 4.000€ à des patients prêts à se faire infecter par le coronavirus, comme le rapporte Lad Bible.

En pratique, les volontaires devront quitter leur travail et seront isolés du reste du monde pendant deux semaines. Les chercheurs leurs injecteront deux souches atténuées du coronavirus: la OC43 et la 229E. D’après les experts, ces deux souches provoquent des symptômes respiratoires très légers et beaucoup moins sévères que ceux causés par les souches du coronavirus qui parcourent actuellement le monde. Ils espèrent que le vaccin développé contre ces facteurs plus bénins soit également efficace contre les formes plus sévères du coronavirus.

Prélèvements nasaux et tests sanguins

Les médecins et infirmières qui s’occuperont des patients porteront évidemment toutes les protections adaptées. Ils seront chargés d’effectuer des prélèvements nasaux, des tests sanguins et collecteront des tissus infectés par le virus. L’expérience, à laquelle on peut postuler ici, doit encore obtenir l’autorisation de l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé avant d’être officiellement lancée.