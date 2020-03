Un bébé laissé à l’extérieur d’un restaurant bruxellois suscite l’indignation sur la toile

La photo d’une poussette laissée en dehors d’un restaurant de Watermael-Boitsfort, vendredi soir, alors que les parents dînent dans l’enceinte, crée la polémique sur les réseaux sociaux. Les parents ont décidé d’abandonner leur bébé dans le froid, tandis qu’ils profitaient de leur repas.

Un passant a été surpris de voir une poussette devant un restaurant italien bien connu de Watermael-Boitsfort, ce vendredi soir. Selon toute vraisemblance, un bambin a été laissé dehors par ses parents qui dînaient tranquillement à l’intérieur de l’établissement. « En m’approchant, je vois un bébé sous une couverture, seul, il fait froid et il pleut… Derrière la vitrine, attablés et au chaud, les parents me font signe que c’est bon, ils font attention », explique-t-il.

Nan mais je rêve c’est sa d’être parent de nos jours ? pic.twitter.com/0bvMK9JGzK — j’ai la 🗝 (@HindQlff) March 8, 2020

Un tollé sur le web

« Je fais quand même une remarque pour leur signaler qu’il fait froid mais pour eux, pas de soucis. Apparemment je suis fou et je me mêle de choses qui ne me regardent pas », conclut le témoin des faits. Sur Twitter, la publication a été partagée à plus de 18.500 reprises, totalisant même 38.000 likes. Les réactions indignées n’ont pas tardé à pleuvoir sur les réseaux sociaux, même si certains ont aussi évoqué une différence de culture. « En Finlande ils font ça, je vois pas le problème, vous critiquez alors que vous vous laissez vos bébés de 2 mois pendant 10h à la crèche, là ça choque personne », a déclaré une internaute.

En Finlande ils font ça je vois pas le problème, vous critiquez alors que vous vous laissez vos bébé de 2 mois pendant 10h à la crèche la ça choque personne — Mahe-lys (@Mahe_lys) March 8, 2020

Une mauvaise publicité?

Le restaurant a déclaré n’être au courant de rien, tout en estimant qu’il s’agissait d’un coup pour nuire à l’établissement: « Nous n’avons rien vu, on était concentrés sur le service. Mais franchement, la plupart des clients sont des habitués, et je ne vois personne faire un truc pareil! J’ai plutôt l’impression que c’est quelqu’un qui cherche à nous faire de la mauvaise publicité, alors que nous n’y sommes pour rien. Je ne comprends pas le but de partager des photos comme ça: moi si j’avais vu cela, par le temps qu’il faisait, et s’il y avait vraiment un bébé à bord, j’aurais rentré la poussette et j’aurais dit ma façon de penser aux parents. Partager une photo, ça n’arrange rien, c’est pour faire parler de soi », a déclaré à 7sur7.be un des employés.