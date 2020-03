Il attend des triplés avec l’ancien petit ami de sa fille

A 50 ans, Barrie attend des triplés avec Scott, 25 ans et ancien petit ami de sa fille. Les deux hommes ont recours à une mère porteuse.

Nous vous en parlions en novembre dernier. A l’époque, Tony et Barrie Drewitt-Barlow, le premier couple gay britannique à avoir des enfants en ayant recours à une mère porteuse en 1999, refaisaient la une de la presse britannique. Et pour cause, après 32 ans de vie commune, le couple a décidé de se séparer. Barrie était en effet tombé amoureux de l’ex petit ami de sa fille, Scott. Un amour réciproque vu que les deux amants ont commencé à se fréquenter.

Aujourd’hui, The Sun révèle que Barrie et Scott ont également eu recours à une mère porteuse et attendent des triplés, alors qu’ils vivent toujours dans la même maison que Tony. « Je suis excité de vous annoncer que Scott et moi attendons des triplés. Nous utilisons une mère porteuse et elle est tombée enceinte à la première tentative », explique Barrie qui a précisé attendre trois petites filles.

Une famille heureuse

Preuve que malgré leur séparation Barrie et Tony s’entendent toujours bien, ce dernier serait heureux pour son ex-compagnon. « Tony est aussi excité, même si cela signifie que notre mariage est réellement fini après toutes ces années. C’est donc à la fois doux et amer. Mais nous allons tous continuer à vivre sous le même toit. Nous sommes heureux. Si les gens ne comprennent pas cela, c’est leur problème, pas le nôtre », conclut-il.