The Voice France: Antoine, le phénomène belge, est en route vers les KO

Antoine, un jeune Belge de 22 ans, a remporté samedi soir la battle qui l’opposait à Kevin Dozot sur le plateau de The Voice France. Les artistes de l’équipe de Marc Lavoine ont livré une magnifique interprétation du célèbre titre « Nothing Compares 2 You ». Antoine s’envole donc vers la prochaine étape de la compétition, celle des KO.

Antoine Delie, un jeune Belge de 22 ans originaire de Baudour, semble définitivement être l’un des favoris de cette nouvelle saison de The Voice France. Il avait convaincu les quatre coachs de se retourner lors de son audition à l’aveugle, sur une magnifique interprétation du titre « La pluie » d’Orelsan et Stromae. « On a assisté à quelque chose de fabuleux. Je pense que tu es The Voice » avait déjà déclaré Amel Bent après son blind. Le jeune homme avait choisi de poursuivre l’aventure avec Marc Lavoine.

Samedi soir, lors de la première session des battles, son timbre de voix unique a de nouveau séduit les juges comme le public. Véritable « ovni » sur le plateau, comme le dit Pascal Obispo, Antoine a su convaincre son coach de le choisir pour poursuivre le chemin dans l’aventure The Voice. Les deux artistes s’affrontaient sur le fameux « Nothing Compares 2 You » de Sinead O’Connor, dans la version de Jimmy Scott.

« Franchement, vous m’avez eu ce soir. Je suis vraiment très très comblé », a assuré leur coach, visiblement bouleversé. Malgré la performance de Kevin Dozot, c’est donc Antoine que Marc Lavoine a choisi d’emmener aux KO, la prochaine étape de la compétition.

Lara Fabian bouleverse les règles

Trois talents de l’équipe de Lara Fabian s’affrontaient exceptionnellement ensemble, puisque la star internationale ne comptait que 13 talents, et non 14 comme les autres coachs, dans son équipe.

Cheyenne, Maria et Amaury ont livré une prestation tout simplement incroyable sur « You raise me up » de Secret Garden. Les coachs ont été émus aux larmes par cette battle inoubliable, qui a su donner des frissons à tout le public. Un moment exceptionnel, chargé d’émotions d’une intensité jusqu’alors inégalée sur le plateau.

À l’issue de cette performance, Lara Fabian a choisi Cheyenne, la country girl, pour l’emmener aux KO… avant de faire une demande inédite à Nikos.

En effet, l’artiste a demandé à pouvoir choisir un second talent, afin de se retrouver à égalité avec les autres coachs lors de la prochaine étape. Après avoir reçu le feu vert de la production, Lara Fabian a donc permis à Maria et à sa voix de cristal de poursuivre à ses côtés.

Jamais ce cas de figure ne s’était présenté dans The Voice ! @LFabianOfficiel a demandé à conserver un 2nd talent de sa Battle à 3 ! Et elle a décidé de conserver Maria ! pic.twitter.com/PMLwBIKT0c — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) March 7, 2020

Une battle très rock

Coup de cœur pour la dernière battle de la soirée, une battle très rock’n’roll ! Yoann Dejean affrontait, seul, le trio de La Rafa Mia sur « La fille du père Noël ». Guitare à la main, les quatre artistes ont enflammé le plateau de The Voice.



Malgré la difficulté de l’exercice, c’est Yoann qui a su se démarquer et donner l’envie à Marc Lavoine de continuer la compétition avec lui.