Portée disparue, elle était en réalité… en retraite aux Fidji

Une jeune Britannique avait été portée disparue fin février par sa famille, morte d’inquiétude de ne plus avoir eu de ses nouvelles depuis plus d’une semaine. Elle a été retrouvée saine et sauve, profitant d’une retraite écologique dans les îles Fidji.

Lydia, une jeune Britannique installée en Nouvelle-Zélande, a causé une belle frayeur à sa famille. Elle s’était envolée pour les Fidji fin février mais n’avait plus donné signe de vie depuis son atterrissage sur les îles, le 26 février. « Elle n’a plus donné de nouvelles depuis sept jours et ça ne lui ressemble pas », alertait sa sœur Franciene sur Facebook. « Normalement elle nous contacte tous les jours ».

« Merci Facebook »

Cet appel sur les réseaux sociaux avait été partagé des centaines de fois. Et c’est grâce à Facebook que Lydia a pu être identifiée. « Les réseaux sociaux sont parfois dépeints de manière très négative, mais cette fois, c’est une réussite du pouvoir de Facebook », remerciait Franciene.



En réalité, Lydia était partie dans un hôtel qui propose des retraites écologiques, dans les montagnes. Un coin reculé dans lequel la jeune femme ne disposait pas de réseau, rapporte le The New Zealand Herald.

Ce week-end, sa mère a enfin pu lui parler au téléphone, précise sa sœur, et Lydia est bel et bien saine et sauve. La jeune femme n’avait pas la moindre idée que des équipes s’étaient mises à sa recherche !