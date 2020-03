Il surveille le rencard de sa fille grâce à une appli de reconnaissance faciale

Un milliardaire américain s’est servi de l’application de reconnaissance faciale Clearview Al afin de s’assurer que l’homme que sa fille fréquentait était quelqu’un « de fréquentable ».

Le milliardaire John Catsimatidis, magnat des supermarchés aux États-Unis dînait au Cipriani, un restaurant chic de Manhattan, lorsqu’il aperçut sa fille en compagnie d’un mystérieux inconnu. Le père voulu alors en savoir plus sur ce rendez-vous galant. « Je voulais m’assurer qu’il n’était pas un charlatan », a déclaré le milliardaire au New York Times.

Pour ce faire, le milliardaire a utilisé une technique peu ordinaire et surtout plutôt douteuse. Il a demandé au serveur de prendre une photo de l’inconnu, afin de pouvoir l’identifier grâce à une application de reconnaissance faciale.

Après avoir « validé » le galant, il a envoyé sa biographie à sa fille. « Mon date a été très surpris », a confié sa fille, Andrea. Et pour cause, il venait d’être identifié par une application très controversée pour ses entorses au respect de la vie privée.

Des photos prises sur Facebook et Youtube

Clearview Al rassemble des milliers d’images d’individus piochées (sans autorisation) sur les autres plateformes (comme Youtube, Facebook, Twitter, Google…) afin de se créer sa propre base de données.

Or, la plupart de ces photos n’étaient pas destinées à être incluses dans une telle base de données, consultable et commercialisée. Hoan Ton-That, CEO de Clearview Al, s’est défendu, arguant qu’ils ne faisaient rien d’illégal. Cela n’a pas empêché les géants du net d’exiger de l’entreprise qu’elle mette fin à cette activité.

La société Clearview Al affirmait pourtant que seules les forces de l’ordre avaient accès à cette technologie. Or, plusieurs affaires similaires à celles-ci démontrent que leur clientèle est beaucoup plus large, et qu’elle comprend également bon nombre d’investisseurs milliardaires, des chaînes de distribution et même certains lycées souligne Business Insider.

L’acteur et investisseur Ashton Kutcher est lui aussi soupçonné d’avoir accès à ce logiciel.