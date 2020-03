Des chercheurs font germer des graines de dattier datant de 2000 ans

En Israël, une équipe de scientifiques est parvenue à faire germer des graines de dattier qui ont près de 2000 ans. Les graines retrouvées étant mâles et femelles, ils espèrent un jour voir ces arbres extraordinaires porter des fruits.

Des chercheurs israéliens ont planté des graines de dattier particulièrement spéciales : celles-ci sont vieilles de 2000 ans.

Bientôt des fruits à déguster ?

Ces graines qui remontent à l’époque de Jésus Christ ont été retrouvées sur des sites archéologiques dans le désert de Judée, dans la région de la Mer Morte. Les graines étaient mâles et femelles, les chercheurs ont bon espoir que ces arbres portent un jour des fruits.

Ils ont fait état de leurs recherches dans le journal Science Advances. Des centaines de graines ont été récupérées sur différents sites historiques à travers le désert de Judée. Après un tri minutieux, 32 graines ont été sélectionnées pour être plantées. Et six d’entre elles ont germé : certaines en quelques semaines, d’autres après un an.

Dattes d’exception

Ce n’est pas la première fois que cette équipe accomplit une telle prouesse. En effet, en 2008, les scientifiques avaient déjà planté des graines (mâles) de dattier, datant de 1900 ans cette fois. Elles sont devenues des arbres qui ont bien grandi depuis.

Mais cette nouvelle expérience nous en dit encore plus, notamment sur la façon dont les agriculteurs de Judée cultivaient, à leur époque, les dattiers.

Les dattes sont cultivées depuis plus de 6.000 ans dans la région. Rapidement appréciées, elles ont donc vite été exportées au fil des conquêtes. Toutefois, les dattes de Judée restaient les plus réputées pour leur goût, mais également pour leur taille impressionnante. Grâce aux graines récemment découvertes, les scientifiques ont pu constater que les graines étaient effectivement bien plus longues et plus larges il y a 2000 ans. Les graines actuelles sont près de 30% plus petites.

En plus d’être un composant essentiel du régime alimentaire des populations locales, les dattes étaient utilisées pour soigner la dépression et la perte de mémoire.