Jared Leto raconte comment un accident d’escalade a failli lui coûter la vie

L’acteur de « Requiem for a dream » s’est fait une belle frayeur lors d’une séance d’escalade. Alors qu’il était pendu dans les airs, à 180 mètres de hauteur, la corde qui le retenait s’est pratiquement coupée en deux.

Vendredi, l’acteur américain a raconté sur les réseaux sociaux comment un accident d’escalade dans le Red Rock Canyon, dans le Nevada, a failli lui coûté la vie. « Je ne voudrais pas avoir l’air dramatique… Mais aujourd’hui est bien le jour où j’ai failli mourir », annonce l’acteur sur Twitter.

« On a fait une sacrée chute », poursuit la star. « La corde a été coupée par le rocher alors que je pendais à 180 mètres du sol. »

Heureusement, la corde ne s’est pas totalement brisée. L’acteur a su se raccrocher à la paroi et s’en est ainsi sorti sain et sauf. « Nous avons survécu pour voir un autre jour », relativise-t-il.

Jared n’était pas seul mais bien accompagné de son ami Alex Honnold.

Et cet incident n’a pas découragé l’acteur, loin de là, puisqu’il a continué à grimper, même après la nuit tombée.

It was a strange moment – less fear, more matter of fact, and slightly melancholy. The adrenaline came after, when I got back on the wall. But we made it through and lived to see another day 😅🙏🏼 Overall it was actually quite fun. we continued climbing into the night… pic.twitter.com/Ua6DMLV7fE

