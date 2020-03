C’est bientôt l’heure du grand nettoyage de printemps !

Lancé en 2015, le Grand Nettoyage de Printemps récolte de plus en plus de succès. Le dernier week-end de mars, tous les Wallons se mobilisent pour ramasser les déchets. C’est le moment de s’inscrire!

De 10.000 participants en 2015, cette grande action de sensibilisation a mobilisé près de 162.647 citoyens l’année dernière. Tous les Wallons se regroupent autour d’un objectif commun: ramasser les déchets qui jonchent les rues ou les berges des cours d’eau pour rendre leur région plus agréable à vivre.

499 tonnes de déchets

L’année dernière, ce ne sont pas moins de 499 tonnes de déchets sauvages qui ont été ramassées par les participants. Quelque 85.954 sacs-poubelles ont été récoltés.

Cette sixième édition se déroule les 26, 27, 28 et 29 mars. Un jour de plus a été ajouté cette année afin de permettre à davantage d’entreprises de participer. Les écoles sont également en première ligne. Parallèlement au ramassage des déchets, des activités ludiques et pédagogiques (quiz, documentation, etc.) sont proposées aux élèves pour les sensibiliser à la problématique des déchets.

Un travail d’équipe

Concrètement, celui ou celle qui a envie de participer doit s’inscrire (avant le 15 mars), pour plus d’efficacité. Il suffit de créer une équipe (seul ou en groupe), de sélectionner vos zones de nettoyage et, enfin, de commander son kit de nettoyage (un gilet fluo, une paire de gants et des sacs-poubelles). Il est également possible de rejoindre une équipe existante. Une fois inscrit, la commune prend contact avec le «chef d’équipe» pour lui transmettre toutes les informations pratiques. Il est également possible de suggérer aux équipes de sa commune des endroits à nettoyer de manière prioritaire.

Le jour J, les participants sont invités à immortaliser leur travail et à poster leurs photos sur les réseaux sociaux avec le #WalloniePlusPropre et #GNP2020. À la fin de l’action, il suffit de transmettre le bilan de votre ramassage via un formulaire.

Marie Bruyaux

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site: www.walloniepluspropre.be

Les vacances sont finies ! Bravo et merci à tous les enseignants qui ont déjà inscrit leur classe au Grand Nettoyage de… Posted by Wallonie Plus Propre dynamisé par Be Wapp asbl on Monday, March 2, 2020