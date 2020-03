Ces trois chiens sont à la recherche d’une nouvelle famille en Belgique

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Rubia (réf. 16918)

Je suis une jolie croisée de 10 mois et je serai de taille moyenne. J’ai été déposée devant la porte de ma maman d’accueil, dans une boîte en carton, avec mes frères et sœurs. Malheureusement et malgré ses efforts, ma maman d’accueil n’a pu sauver que 2 chiots. Je suis encore très jeune, j’ai donc besoin de courir et de jouer. Je suis très sociable avec tout le monde et avide d’apprendre de nouvelles choses. Je suis une chienne de famille idéale et je suis prête à vous donner tout mon amour. Qui voudra ?? Je vous attends impatiemment!

Sexe Femelle Age 10 mois Race Croisé Taille 52 cm Pelage poils courts Poids 16 kg

Chaba (réf. 16197)

Je suis une belle et grande Andalouse de 6 ans. Comme beaucoup de chiens, je me suis retrouvée au centre d’abattage où une mort certaine m’attendait. Heureusement pour moi, j’ai été sauvée et suis en sécurité au refuge. Je suis d’une immense gentillesse, sociable, amusante, fidèle et docile. Je suis un peu timide au début, mais, dès que je sens que la confiance s’installe, je suis prête pour les séances de câlins. Qui voudra me donner un panier chaleureux pour la vie ?

Sexe Femelle Age 5,5 ans Race Croisé Taille 50 cm Pelage Poils courts Poids 15 kg

Choco (réf. 15985)

Je suis un croisé Podenco d’un an et demi. J’ai été sauvé par 2 gentilles dames du centre d’abattage et mis en sécurité au refuge. Je suis un gamin joyeux et sociable aussi bien avec les gens qu’avec les animaux. Mes soigneurs me trouvent très beau et unique avec ma magnifique couleur chocolat. Ils disent aussi que je suis hyper intelligent. Comme tous les jeunes chiens, j’aime courir et jouer car je suis très actif. Un jardin et des balades régulières feraient mon bonheur. Quelle famille aimante et active aura l’envie de m’adopter ?

Sexe Mâle Age 1,5 an Race Croisé Podenco Taille 51 cm Pelage Poils courts Poids 14 kg

Vous êtes intéressé par Rubia, Chaba, Choco, ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr