8 idées reçues en matière de santé

Troisième volet de notre série sur ces adages, proverbes et autres idées toutes faites en matière de santé. On prend souvent ces «vérités» pour argent comptant sans les remettre en question. Alors… Vrai ou faux?

Il ne faut pas réveiller un somnambule

Faux et vrai. Le somnambulisme est un trouble qui apparaît pendant la phase de sommeil profond et qui est généralement de courte durée. Normalement, pendant cette phase, notre système thalamo-cortical inhibe nos fonctions motrices et nous empêche donc de marcher si l’on rêve qu’on marche. Mais chez le somnambule, cette inhibition est moins forte. Il peut donc se mettre à se déplacer. Le réveiller en plein rêve n’est donc physiologiquement pas dangereux. Il faut néanmoins le faire avec douceur car il pourrait se montrer brutal et désorienté au réveil. Se croyant menacé, il est possible qu’il se montre violent.

Le lait de chèvre est le meilleur des laits

En partie vrai. À vrai dire, le lait de la chèvre et celui de la vache sont d’une composition pratiquement similaire. Les différences se situent surtout dans les détails. Ainsi, le lait de chèvre possède un peu moins de caséine, une protéine allergénique. S’il est un peu plus gras, il recèle pourtant moins de cholestérol. On y trouve également moins de lactose, même si la différence est pratiquement subliminale. Enfin, la dose en protéines de petit-lait est légèrement plus élevée. Il est en outre riche en vitamines A, C et D.

Il y a beaucoup de cholestérol dans les huîtres

Faux. Elles pourraient d’ailleurs être une arme anti-cholestérol. Si les huîtres sont riches en une matière grasse, c’est en oméga-3 qui peut faire baisser l’hypercholestérolémie. De plus, 100g d’huître équivaut à entre 35 et 50mg de cholestérol, ce qui est très peu. Leur richesse en cuivre, calcium, zinc, fer, sélénium ou en phosphore, ainsi qu’un apport réduit en calorie en font un aliment très sain. Une douzaine d’huîtres équivaut plus ou moins à 100 kcal pour seulement 3 g de lipides.

Le vin est bon pour le cœur

Peut-être. En fait, on ne sait pas vraiment. De nombreuses études se succèdent et se contredisent sur ce point. Mais peut-être que les bienfaits du vin ne sont qu’une question de quantité? Ce que l’on sait en tout cas, c’est qu’il est riche en resvératrol, un polyphénol aux propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antiagrégantes. Certains disent donc que le vin serait le meilleur allié pour le cœur, mais il est difficile d’établir un lien entre les deux à l’heure actuelle. D’autant que l’alcool a d’autres dangers. Le tout est de rester dans la modération.

Le thé vert est plus bénéfique que le noir

Sans doute. Une vaste étude, menée par des scientifiques de l’Académie chinoise de sciences médicales, a montré que le fait de boire du thé vert au moins trois fois par semaine augmentait les chances de vivre plus longtemps et en meilleure santé. «Dans la population que nous avons étudiée, 49% des consommateurs fréquents de thé buvaient surtout du thé vert, alors que seulement 8% préféraient le thé noir. La petite proportion de buveurs de thé noir pourrait rendre plus difficile l’observation d’associations claires, mais nos résultats laissent entendre qu’il y aurait un effet différentiel entre les deux types de thé», ainsi expliqué le Docteur Gu. Il ajoute que le thé vert est une bonne source de polyphénols, qui protègent des maladies cardiovasculaires et des facteurs de risque de la maladie, comme la tension artérielle. Le thé noir, en revanche, est totalement fermenté.

Parmi les matières grasses, l’huile d’olive est la meilleure

Vrai et faux. En fait, l’huile d’olive a des hauts et des bas. Si elle est riche en acides gras mono et polyinsaturés, elle est par contre relativement pauvre en oméga-3. Ses propriétés antithrombotiques et antiagrégantes permettent de prévenir la formation de plaques riches en cholestérol sur les parois des artères. Elle contient en outre de l’hydroxytyrosol, de l’oleuropéine et de la vitamine E qui ont des vertus antioxydantes. Par contre, il faut l’associer à de l’huile de colza ou de lin pour avoir une teneur correcte en oméga-3. Néanmoins, n’oublions pas que tout est dans la mesure, et que toutes les huiles contiennent près de 99% de lipides.

On mange moins en vieillissant

Vrai mais… C’est surtout un constat! Si le corps ne nous impose pas de manger moins après 65 ans, c’est souvent le manque d’appétit qui pousse les personnes plus âgées à manger moins. Plusieurs facteurs entrent en jeu: une altération de la perception des odeurs et des saveurs, des troubles bucco-dentaires qui peuvent entraîner des gênes, et enfin une alimentation plus tournée vers l’industriel. Tout cela met un frein au plaisir que l’on peut avoir à manger. Il faut donc retrouver le goût de se mettre à table, d’autant qu’une personne de 65ans doit manger autant qu’à 45 ans.

Le chocolat constipe

Faux. Le chocolat ne ralentit pas le transit. Il peut même l’accélérer avec ses fibres, ses graisses, sa théobromine et ses tanins qui favorisent la contraction des fibres musculaires lisses de la paroi intestinale. Par contre, si vous mangez trop de chocolat, c’est plutôt l’indigestion que vous risquez. Comme pour le vin, tout est dans la mesure.

Pierre Jacobs