« Rire Ensemble » se mue en festival et aborde la crise migratoire

Pour sa quatrième édition, « Rire Ensemble», veut s’imposer comme un incontournable dans le paysage humoristique francophone, au même titre que les festivals de Montréal ou de Montreux. L’événement se mue donc en un festival de six jours et convie des artistes de tous les horizons du 23 au 28 mars à Bruxelles. Comme chaque année, une thématique sociétale est choisie pour faire passer un message grâce au rire. Cette édition verra les humoristes aborder le sujet de la crise migratoire.

Avec un panel d’artistes tels que Pablo Andres, Arnaud Tsamere, Baptiste Lecaplain, Fanny Ruwet, Farah ou encore les Voyageurs sans bagage, «Rire Ensemble» compte une nouvelle fois sur le public belge pour répondre à l’appel irrésistible du rire. Faisant la part belle aux humoristes belges et français, l’événement a aussi invité des artistes africains, afin de s’internationaliser et de varier sa programmation.

Et dans l’optique de grandir d’année en année, «Rire Ensemble» se décline désormais en véritable festival, comme l’explique Mourad Maimouni, le président de l’événement, fier de voir son bébé devenu grand: «Nous œuvrons chaque jour à faire de notre ville une capitale incontournable de l’humour.» «Notre ambition n’est autre que de hisser le festival au même rang que ceux de Montréal ou Montreux. Il était temps de mettre en valeur tous nos humoristes qui connaissent un grand succès à l’international et de replacer la Belgique sur la carte de l’humour», martèle avec énergie l’organisateur.

Bruxelles encore trop timide

L’objectif premier de ce festival est donc de donner une nouvelle dimension à l’humour dans la capitale. «On en a marre de voir nos artistes belges se faire la malle et briller en dehors de chez nous», explique Mourad Maimoun, qui est appuyé par Farah, jeune humoriste se produisant actuellement à Paris: «Il y a un engouement qui existe à Bruxelles et ailleurs en Belgique, mais les plateformes qui pourraient faciliter cette émergence de l’humour sont encore timides. Pourtant, c’est pour nous une fierté de jouer devant notre public.» La Région bruxelloise et les communes d’Ixelles et de Bruxelles sont là pour soutenir le projet, comme l’explique Khalid Zian, échevin de l’Égalité des chances de Bruxelles: «Nous nous devons de soutenir une telle démarche auprès de la population. Le stand-up peut grandir à Bruxelles. Il est essentiel de se servir de l’humour pour faire passer certains messages.»

La crise migratoire comme thématique centrale

Après avoir abordé la discrimination à l’embauche et la lutte contre le racisme, le fléau du harcèlement de rue et la question de l’égalité hommes-femmes, «Rire Ensemble 2020» mettra donc l’accent sur la problématique majeure des migrations et de leurs conséquences. Une situation souvent passée sous silence qui sera la source d’inspiration première de cette nouvelle édition.

Les artistes auront carte blanche pour aborder ce thème épineux et ô combien actuel. Une partie des bénéfices du festival sera d’ailleurs reversée à la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés, au Parc Maximilien. «À Bruxelles, il y a plus de 40.000 migrants et l’on ne parvient pas à les prendre en charge, alors que les Allemands ont réussi à gérer les arrivées de plus d’1,5 million de personnes. Il existe autour de ce sujet une instrumentalisation politique écœurante. Il nous semblait normal de traiter de ce sujet», explique Mourad Maimouni.

Un programme bien fourni

La semaine démarrera avec deux soirées au Kings of Comedy Club, où les humoristes en herbe pourront montrer tout leur talent lors d’une scène ouverte, le mardi 23 et mercredi 24 mars. Au terme de celles-ci, un grand gagnant sera désigné et celui-ci aura l’honneur de se produire sur les planches du Palais 12 lors de la prochaine édition, en 2021.

Le festival se déplacera le lendemain au Théâtre Molière, avec le spectacle solo inédit de Shirley Souagnon, révélée au grand public dans le «Jamel Comedy Show» d’abord, et dans l’émission «On ne demande qu’à en rire» ensuite. Jeudi, le festival prendra des allures africaines avec le spectacle Gaou’s story, qui n’est autre qu’une adaptation du «Dîner de cons», rendu célèbre par Thierry Lermitte et le regretté Jacques Villeret.

«Rire Ensemble» fera aussi un passage par la Madeleine où se produiront les «Voyageurs sans bagage», avec leur spectacle «L’argent fait le bonheur». Ce melting pot de plusieurs œuvres de Molière remises au goût du jour, a pour ambition de rendre le théâtre populaire et accessible à tous. «Si Molière avait vécu à notre époque, les ‘petits’ qu’il défend dans ses pièces, auraient sans doute été les migrants», raconte un des comédiens.

Pour conclure une telle semaine, jalonnée de rires, le festival sera bouclé en apothéose avec une soirée de gala au Palais 12 le 28 mars. Les pointures comme Pablo Andres, Arnaud Tsamere, Baptiste Lecaplain se succéderont pour le plus grand plaisir des 3.600 spectateurs. «Nous ne souhaitions pas augmenter la capacité maximale du public car nous souhaitions que les artistes gardent une certaine proximité avec les gens présents», explique un des organisateurs Cédric Vantroyen, avant de conclure: «Nous nous adressons à un public familial et accueillons des personnes qui ont entre 7 et 77 ans. Notre but reste avant tout de rendre l’humour accessible, et cela passe d’ailleurs aussi par des tarifs tout à fait abordables.»

Sebastien Paulus

Infos & Réservations: www.rire-ensemble.be