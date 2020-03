Profite-t-on toujours des meilleurs prix en passant via Booking ou Expedia ?

Une nouvelle étude menée par une association de consommateurs montre que les voyageurs pourraient obtenir de meilleurs tarifs de chambres en contactant directement les hôteliers plutôt qu’en passant uniquement par des sites comme Booking.com ou Expedia.com.

L’association britannique Which? a remarqué qu’en contactant directement les hôtels, il était possible d’obtenir de meilleurs tarifs ou un petit-déjeuner gratuit, en comparaison avec les sites agrégateurs.

Des réductions en passant directement par l’hôtel

Pour mener ce test, des journalistes de Which? ont contacté 10 hôtels au Royaume-Uni et leur ont demandé s’ils pouvaient proposer un meilleur tarif que celui offert par les sites de voyages tels que Booking.com ou Expedia.

Il ressort de cette expérience que dans huit cas sur dix, les hôtels proposaient des réductions de tarifs sur les chambres, les repas, les soins au spa ou offraient le petit-déjeuner et l’emplacement de parking. Ainsi, un hôtel de Cornouailles a proposé une réduction de prix d’environ 20£ (environ 23€) pour une chambre coûtant au départ 170£ (195€).

« Les consommateurs ne devraient pas se laisser avoir »

« Les consommateurs ne devraient pas se laisser avoir et penser qu’ils obtiennent le meilleur tarif sur un site de réservations en ligne lorsque la plupart du temps ce n’est pas le cas, ils peuvent obtenir une meilleure affaire en évitant les commissions et en réservant directement auprès de l’hôtel », a expliqué Rory Boland, de l’association Which?, dans un communiqué.

« Les sites de réservations hôtelières sont peut-être une bonne manière de démarrer vos recherches, mais vous devriez toujours appeler ou contacter par e-mail l’hôtel pour tenter d’obtenir une meilleure affaire — même dans les cas où ils ne peuvent pas abaisser le prix, il y a une forte chance qu’ils proposent quelque chose gratuitement. »

Ne pas hésiter à demander une réduction

Les agences de voyages en ligne tendent à facturer des commissions qui s’élèvent entre 15 et 25% du prix de la réservation, un coût qui est souvent répercuté auprès du consommateur.

Pour obtenir le meilleur tarif pour sa chambre, les rédacteurs de Which? recommandent donc de commencer par une recherche en ligne sur les agrégateurs, mais d’ensuite appeler directement l’établissement en demandant une réduction. On estime que les hôtels peuvent abaisser leur tarif entre 15 et 25%.