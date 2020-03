Un week-end de camping en Tree Tent à Han-sur-Lesse, l’occasion de séjourner parmi les animaux sauvages

En tant que parent, nous nous coupons en quatre pour que nos enfants aient une enfance inoubliable. Et les voyages en famille en font partie, mais peuvent aussi parfois constituer un challenge. Néanmoins, peu de destinations procurent du plaisir à la fois aux parents et aux enfants et il n’est pas toujours possible de prendre deux semaines de vacances! Dans ce cas, un petit week-end hors de la maison est la solution idéale et, pour ce faire, il ne faut pas chercher trop loin… Dans le pittoresque village de Han-sur-Lesse par exemple, qui abrite aussi les fameuses grottes de Han, vous pouvez réserver un séjour haut perché.

Les grottes de Han sont pour moi, et je ne serai certainement pas la seule, indissolublement liées à un voyage scolaire un peu désorganisé effectué en primaires. Quand je ferme les yeux, je revois le sac à dos soigneusement préparé et mes bottes recouvertes de boue. Mais ces temps sont bel et bien révolus depuis longtemps!

Un safari à l’européenne

Aujourd’hui, le Domaine des Grottes de Han est un paradis pour des animaux qui peuplaient toute l’Europe il y a des milliers d’années. Tarpans, aurochs, chats sauvages, loups…, vous pouvez tous les apercevoir ici, en Belgique, lors d’un safari. Quels enfants ne seraient pas fous de joie et d’excitation à cette idée? Malheureusement, beaucoup des animaux du parc animalier sont aujourd’hui menacés ou même éteints à l’état sauvage, ce qui rend le projet d’autant plus précieux.

La plupart des visiteurs choisissent d’explorer le domaine pendant une journée ou quelques heures. C’est possible à pied ou en Safari-car et c’est une expérience spéciale, d’autant plus avec des enfants. Mais on peut encore mieux faire! Il est en effet possible de passer la nuit dans le parc. Vous profiterez de votre excursion familiale dans une Tree Tent, suspendue au-dessus du sol recouvert de feuilles et à seulement quelques mètres d’animaux qui régnaient autrefois en maîtres sur le continent européen. Bien entendu, vous pouvez aussi choisir de passer la nuit à deux dans une de ces Tree Tents. Car même si les alentours des Tree Tents constituent un véritable terrain de jeu pour les enfants, la vue magnifique et la tente installée en hauteur forment aussi le décor parfait pour un petit week-end en amoureux.

Un verre de vin sous la charmille

Afin de vivre cette expérience dans les moindres détails, j’investis la tente avec mon chéri et deux enfants (empruntés). C’est le nombre maximum de personnes admis sous une Tree Tent. Plus on est de fous, plus on rit, mais il y a des limites. L’aménagement de la tente est basique mais confortable – pendant les mois d’été il ne faut même rien apporter, par contre au printemps et à l’automne il vaut mieux prévoir un sac de couchage supplémentaire contre le froid. Question sanitaires, il faut vous contenter de toilettes sèches et d’une bassine d’eau, donc pas besoin d’emporter votre énorme trousse de toilette!

Je me stressais un peu à l’avance, mais heureusement il ne faut pas chasser ou cueillir son repas le soir comme le faisaient nos ancêtres… Nous sommes invités à participer à un délicieux barbecue. Il faut le préparer soi-même, mais tous les ingrédients sont mis à notre disposition, y compris le dessert. Malheureusement, le temps n’était pas de la partie pendant notre séjour, mais quand les dieux de la météo sont de meilleure composition, vous pouvez vous installer autour du feu de camp pour jouir d’une longue soirée (d’été). De plus, de la bière, du vin et du mousseux sont prévus pour les adultes. C’est peut-être un peu trop si vous êtes avec vos enfants, mais c’est un chouette petit extra pour ceux qui veulent passer une nuit romantique.

Profiter du spectacle

On nous demande de ne pas quitter notre tente la nuit – sauf pour soulager nos besoins naturels bien entendu. Dans le silence de la nuit, les animaux vaquent à leurs occupations, du moins c’est ce que je déduis des nombreux bruits qui percent l’obscurité. Ce n’est sans doute pas très bénéfique pour le repos nocturne, mais j’oublie très vite ma fatigue quand, au matin, j’ouvre la tirette de ma tente. Je suis récompensée par une vue dont peu peuvent bénéficier. À perte de vue, vous ne voyez que des arbres et des animaux sauvages d’un passé lointain. Nous avons manifestement de la chance, car il y a même des aurochs en train de paître – et de faire leurs besoins, cela doit aussi se faire! – à quelques mètres de la tente.

Bien entendu, le petit déjeuner n’est pas en reste, il est servi de façon charmante dans un panier en paille. Le grand avantage de petit-déjeuner dans un parc animalier? Vos enfants sont tellement impressionnés qu’ils contemplent le paysage avec de grands yeux et en silence, si bien que vous pouvez vous réveiller en toute quiétude. Ensuite, un ranger vous emmène en promenade à travers le domaine. À cette heure, il n’est pas encore ouvert au public et vous l’avez pour vous seuls. Vous spottez les ours bruns, repérez les chats sauvages et vous faites un peu peur avec les vautours. Par après, vous pouvez encore visiter le parc plus en détail ou plonger dans les entrailles de la terre en faisant un tour des grottes. Après un tel week-end, vous dormirez comme un bébé et vos enfants seront riches d’une expérience inoubliable. Gagnant-gagnant!

Camille Van Puymbroeck