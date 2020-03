L’Europe a connu son hiver le plus chaud

Les mois de décembre 2019 à février 2020 ont été les plus chauds jamais enregistrés en Europe, d’après les données du Service Copernicus pour le changement climatique (C3S), un service d’information de l’Union européenne.

Avec la persistance d’un climat doux en Europe, en particulier dans le nord et l’est, l’hiver dernier a été 3,4°C plus chaud que l’hiver moyen pour la période 1981-2010. La température a été supérieure de près de 1,4°C à celle du second hiver le plus chaud, à savoir 2015-16. Le mois dernier a été le deuxième mois de février le plus chaud jamais enregistré, tant au niveau mondial que pour l’Europe. En Europe, février a été 3,9°C plus chaud que la moyenne des mois de février de la période 1981-2010 (+0,8°C au niveau mondial).

