Premiers coups de pelle pour la ligne de Métro 3

Les travaux préparatoires du chantier de construction du métro Nord-Sud à Bruxelles sont sur le point de s’achever. L’objectif est d’inaugurer le tronçon Albert – Gare du Nord en 2024.

Une nouvelle étape va débuter avec le démarrage des travaux de génie civil pour la construction de la future station Toots Thielemans. Les travaux vont démarrer dans le parking situé sous le Palais du Midi, appartenant à la Ville de Bruxelles, dont il faudra dans un premier temps reprendre la charge pour permettre au tunnel du futur de métro de rejoindre le sous-sol de l’avenue Stalingrad. C’est sous-celle-ci que sera construite la future station Toots Thielemans.

Au long de son parcours de 650 mètres, le tunnel passera également sous le boulevard du Midi, avant d’emprunter le boulevard Jamar et de rejoindre le tunnel existant. L’ouvrage existant passe par le complexe de la station Lemonnier et le tunnel Constitution menant vers l’arrêt tram situé rue Couverte. Construit dans les années 50 avec de multiples cisaillements de voies (actuellement entre les lignes de trams 3, 4, 51 et 82) ce tunnel exclut le passage de rames de métro. Idem pour la station Lemonnier aménagée en montagne russe avec les collecteurs d’eau liés au passage de la Senne.

Een nieuwe as tussen Noord en Zuid. Met metrolijn 3 🚇 tussen Bordet en Albert investeren we opnieuw in een efficiënt alternatief voor de mobiliteit van alle Brusselaars 💪💚. pic.twitter.com/mb6qVKc2DS — Elke Van den Brandt (@elkevdbrandt) March 6, 2020

La ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), se réjouit du lancement des travaux. Elle espère maintenant qu’ils se dérouleront dans le timing prévu, afin d’améliorer l’offre de transport en commun pour les Bruxellois.

Un village temporaire pour les commerçants

Pour les commerçants dont l’enseigne est située aux abords du Palais du Midi, un village de commerces provisoire sera aménagé par la Ville sur la berme centrale de la première partie de l’avenue préservée du chantier. Dès à présent, la ville a désigné un ombudsman qui reste en contact permanent avec les commerçants du quartier dans le cadre du chantier qui n’ira pas sans engendrer de difficultés pour eux, de l’aveu du bourgmestre Philippe Close.

La station Lemonnier ne sera pas abandonnée: elle sera reconstruite entièrement en sous-sol, et hors pente, entre 2024 et 2027. Cela permettra le maintien de lignes de tram telles que les 51 et 82 et leur accès aux personnes à mobilité réduite.