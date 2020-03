Première apparition publique pour Harry et Meghan depuis le Megxit

Meghan a fait sa première apparition publique en Grande-Bretagne depuis son retrait de la famille royale britannique.

Meghan et Harry étaient de retour en Grande-Bretagne hier pour une de leurs dernières sorties officielles pour la famille royale britannique. Ils étaient en effet attendus à Londres pour assister aux Endeavour Fund Awards, une cérémonie qui distingue les militaires blessés ou malades ayant participé à des défis sportifs.

Comme à son habitude, le couple est arrivé souriant à la cérémonie, malgré la pluie. Il a été un peu moins applaudi qu’à l’accoutumée alors qu’un curieux s’est même permis de les huer. « C’est très agréable d’être de retour. C’est la troisième fois que j’ai l’incroyable chance d’accompagner mon mari ici. Comme vous le savez tous, c’est un événement très inspirant », a confié Meghan pendant son discours.

Congratulation to Danny Holland on his award AND proposing to his girlfriend! Ahh!!! #EndeavourFundAwards pic.twitter.com/7dHW1xaqsl

