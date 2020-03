Elle demande à être arrêtée pour ses 100 ans et obtient son cadeau

Pour son centième anniversaire, une Américaine avait souhaité connaître les frissons d’une arrestation. Son voeu a été exaucé mardi par deux agents, qui l’ont interpellée pour «exhibitionnisme» en plein repas à la maison de retraite.

Sous les yeux de ses proches complices, Ruth Bryant a été menottée à son déambulateur et conduite, sirènes hurlantes, jusqu’à la prison du comté de Person, en Caroline du Nord, rapporte le site d’informations local Courier Times.

Peinant à s’extraire du véhicule, elle a suggéré aux policiers de s’en prendre plutôt «aux gens qui fabriquent ces maudits sièges! Vous devriez tous les arrêter». Photographiée comme tous les suspects, elle est repartie avec le cliché en souvenir.

Ruth Bryant celebrates her 100th birthday by doing something she's never done before: going to jail.

