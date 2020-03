Deux albums photos faits avec de la peau humaine de prisonniers de nazis découverts

Deux albums photos réalisés avec de la peau humaine de prisonniers du camp de Buchenwald ont récemment été cédés au musée d’Auschwitz.

Le musée national Auschwitz-Birkenau est entré récemment en possession de deux objets rappelant les horreurs que pouvait commettre le régime nazi durant la Seconde Guerre Mondiale. Deux albums photos, probablement créés à partir de la peau de prisonniers du camp de Buchenwald, ont en effet été cédés au musée par un visiteur qui les a découverts dans un marché aux antiquaires.

A unique new historical in @AuschwitzMuseum Collections. It is a photo album framed in a cover made of human skin.

Research by Museum experts indicates that it could have been created at the German concentration camp in Buchenwald. https://t.co/hNy9kqbX1y pic.twitter.com/LoCd9982zq

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) January 24, 2020