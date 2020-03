De la vodka utilisée pour se désinfecter les mains, une marque obligée de se défendre

Une marque de vodka a dû rappeler que sa boisson ne devait pas être utilisée comme désinfectant pour les mains.

La crainte du coronavirus a poussé de nombreuses personnes à acheter du gel hydroalcoolique. La demande est d’ailleurs tellement forte que l’offre ne suit plus. Résultat, des recettes soi-disant miracles (et souvent loufoques) pour se désinfecter les mains apparaissent un peu partout sur le net. Parmi celles-ci, de la vodka de la marque Tito combinée avec de l’Aloe vera. Et l’ampleur prise par cette soi-disant recette a poussé la marque à réagir.

Per the CDC, hand sanitizer needs to contain at least 60% alcohol. Tito's Handmade Vodka is 40% alcohol, and therefore does not meet the current recommendation of the CDC. Please see attached for more information. pic.twitter.com/ZYDUGH44IN

— TitosVodka (@TitosVodka) March 6, 2020