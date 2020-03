Une épidémiologiste chinoise s’injecte un vaccin non testé contre le coronavirus

Chen Wei, une épidémiologiste de renommée mondiale, a surpris le monde entier en s’injectant un vaccin non testé contre le coronavirus.

Les scientifiques chinois cherchent activement un moyen de combattre le Covid-19 mais les vaccins prennent généralement plusieurs mois à voir le jour car ils doivent passer par des tests et des essais sur des animaux.

Devant les photographes, Chen Wei a sauté quelques étapes en se faisant injecter le vaccin non testé. Six membres de l’Armée populaire de libération de la Chine (APL) ont également reçu le vaccin. Par ce geste, la Chine veut montrer qu’elle progresse dans la lutte contre le Covid-19.

S’adressant la télévision d’Etat chinoise, l’épidémiologiste a déclaré: « Nous faisons tout ce que nous pouvons pour mettre le vaccin recombinant que nous développons en application clinique. Nous devons nous efforcer de mettre le vaccin sur lequel nous travaillons à l’essai clinique et à l’application, en fournissant un solide soutien technique pour gagner cette bataille. »

The world's first new coronavirus vaccine was injected into the left arm of inventor Chen Wei.

Dare to be the first in the world, seven Communist Party members of the expert group were vaccinated against the new coronavirus! pic.twitter.com/RMfZFVK86g

— 傻熊的店 (@issca131) March 4, 2020