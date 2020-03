Quand Benjamin Castaldi s’envoyait en l’air dans un avion

Benjamin Castaldi s’est confié mercredi soir dans « Touche pas à mon poste » sur une relation sexuelle qu’il a eu avec une hôtesse lors d’un vol reliant Los Angeles à Paris.

Dans TPMP ce mercredi soir, Benjamin Castaldi, jamais avare lorsqu’il s’agit de parler de ses « exploits » sexuels, a raconté une anecdote pour le moins croustillante ayant eu lieu lors d’un vol entre Paris et Los Angeles. « Dans le Boeing 777, il y a la cabine des hôtesses qui est au-dessus. C’est un endroit où les pilotes vont se reposer. Il y a un vrai lit », a-t-il contextualisé.

Et visiblement, le chroniqueur a profité des 12 heures d’avion entre les deux villes pour tester le confort de la pièce, en compagnie d’une hôtesse rencontrée un peu plus tôt. « J’ai eu la chance d’aller dans cet endroit avec une hôtesse, dans ce lit. Je lui ai montré mon Secret Story, je lui ai dit de taper 1 et 2, et elle a bien tapé », a-t-il poursuivi.

Quant à sa compagne pour le trajet, il a expliqué ne pas la connaître avant d’embarquer. Même si elle voyait très bien qui il était. « Je ne la connaissais pas, mais on a fait connaissance. Il y avait 12 heures d’avion, c’était sur un Paris-Los Angeles. Tout le monde ne travaille pas pendant tout le vol, ils vont se reposer. Et j’ai été me reposer avec elle », a-t-il conclu.